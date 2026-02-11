Una presunta banda delincuencial integrada por hombres y mujeres, que según la Policía se hacen llamar “Los Bomberman de Guadalupe”, fueron detenidos la noche del último martes, en el sector 15 de Abril, en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo.

Aunque los detectives no revelaron las identidades de los detenidos, se informó que se trata de tres hombres y dos mujeres, quienes estarían detrás de los últimos casos de extorsión cometidos en Guadalupe.

Durante la intervención policial se incautó a los detenidos dos revólveres, un cartucho de dinamita y 80 balas. Lo que llamó la atención de la Policía es que los facinerosos tenían chalecos y cascos de construcción civil.

Esto último hace presumir a los agentes del orden que esas prendas eran usadas para perpetrar sus fechorías y despistar a los investigadores.

