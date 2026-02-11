Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) Huamachuco detuvieron a nueve personas, entre ellas dos menores de edad, cuando transportaban en una miniván 30 cartuchos de dinamita, 100 detonadores y 400 metros de mecha lenta.

De acuerdo a la versión policial, se ejecutaba un operativo en la carretera rumbo a Quiruvilca, cuando notaron que una miniván trataba de burlar el control policial.

Al pedirle al conductor que se detenga, este aceleró la marcha y fugó. Unos 400 metros más adelante los ocupantes del vehículo, cuyas identidades no fueron reveladas, descendieron y trataron de seguir la fuga corriendo, pero todos fueron alcanzados y reducidos.

Al realizar el registro vehicular se encontró los cartuchos de dinamita y los demás implementos para hacerlos detonar. Los agentes a cargo de las pesquisas no descartan que los detenidos estén involucrados en la minería ilegal.