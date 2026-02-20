Entienden que en el país hay una diversidad de problemas por atender y profundas brechas que hay que cerrar. En ese sentido, autoridades políticas y representantes de la sociedad civil de La Libertad demandaron al reciente electo presidente de la República, José María Balcázar Zelada, enfrentar con firmeza al crimen organizado y tratar de devolver la seguridad a la población peruana, principalmente, en ciudades como Trujillo y Lima, donde la delincuencia ha escalado de forma alarmante.

Rogger Ruiz Díaz, gerente general del Gobierno Regional (Gore) de La Libertad, sostuvo que la prioridad del mandatario debe ser atender el tema de seguridad ciudadana. “Nuestra gobernadora (Joana Cabrera) está exigiendo al Ejecutivo más efectivos policiales, pues tenemos un déficit de tres mil agentes en nuestra región y demandamos que se cumpla con el ofrecimiento que tuvimos del Ministerio del Interior. El Gore ha cumplido con invertir en equipamiento para la Policía, pero nos falta más personal”, recalcó.

Sergio Vilchez Neira, alcalde de la Municipalidad Distrital de Laredo, dijo que la seguridad es lo primero, pero también es urgente que se designe presupuesto a las obras de prevención ante la posible llegada del fenómeno El Niño. “Necesitamos un decreto supremo de urgencia para darles continuidad a los proyectos”, añadió el burgomaestre.

DECANOS

El decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Francisco Huerta Benites, y su homólogo del Colegio de Médicos de La Libertad, Enrique Poma Gil, coincidieron en sostener que el presidente debe liderar la estrategia contra la inseguridad ciudadana.

“Debe velar para que todos los responsables estén alineados en la cadena de valor público, con un trabajo por resultados. La inseguridad es escalable y contaminó a parte de la cadena de la administración de justicia”, advirtió Francisco Huerta.

El economista señaló que otra tarea que debe garantizar y sacar adelante el presidente Balcázar es asegurar un proceso ordenado y transparente en las Elecciones Generales 2026.

En tanto, Enrique Poma indicó que la seguridad ciudadana debe ser una prioridad. “Es fundamental fortalecer el trabajo articulado con la Policía, promover autoridades policiales honestas y comprometidas, y modernizar las estrategias de vigilancia mediante el uso de tecnología, como drones, que permitan mejorar la prevención y el control del delito, a fin de devolverle la tranquilidad a la población”, enfatizó.

No obstante, el representante de los médicos comentó que debido a que cinco meses, tiempo en el que estará en el cargo el presidente Balcázar, son insuficientes para sacar adelante obras como nuevos hospitales, lo que debe de hacer es tratar de ordenar el sistema de salud con la contratación oportuna de personal. Esto, según las necesidades reales de los nosocomios y centros de salud.

EDUCACIÓN

El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en La Libertad, Sergio Pinedo, también opinó que la ola de inseguridad es el principal problema que debe hacerle frente el presidente Balcázar. “Sin embargo, desde el magisterio exigimos que se promulgue la Ley de pensiones dignas y que se disponga presupuesto para la preparación de clases. Pedimos que se reglamente esa ley”, puntualizó.