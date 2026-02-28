La Contraloría inspeccionó 35 instituciones educativas de la región La Libertad y detectó que el 70.5% tiene aulas con techos en mal estado y en el 62.6% las paredes requieren mantenimiento. Órgano de control advirtió que estas deficiencias “podrían poner en riesgo la integridad de la comunidad educativa”.
La Libertad está a 16 días de iniciar el año escolar 2026 y la realidad por la que atraviesan varias instituciones educativas no son óptimas para recibir a los estudiantes. La Contraloría inspeccionó 35 colegios, agrupados en ocho Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel), y detectó que el 70.5% de aulas tiene techos en mal estado y en el 62.6% las paredes requieren mantenimiento. En ese sentido, advirtió que estas “deficiencias en la infraestructura [...] podrían poner en riesgo la salud e integridad de la comunidad educativa”.

En la Ugel El Porvenir se visitaron los planteles Víctor Ganoza Plaza, Dulce Divino Niño Corazón de Jesús, Antenor Orrego Espinoza, Angelitos de Quirihuac, N° 2193, N° 2262 y N° 1734. Durante la visita a las aulas se detectó que están en mal estado: paredes (86%), techos (57%) y pisos (14%). Además, el 71% no tiene losas deportivas y el 57% tiene cercos perimétricos que requieren reparaciones. Respecto a los servicios higiénicos, el 71% necesita mantenimiento.

En la Ugel N° 2 La Esperanza se inspeccionaron cuatro centros educativos: César Vallejo Mendoza, Carlos Manuel Cox Rosse, Francisco Bolognesi Cervantes y el Jardín 2210. Al revisar los salones se detectó que están en mal estado techos (75%), paredes (50%) y pisos (50%). Igualmente, el 50% tiene cercos perimétricos que necesitan repararse. Respecto a losas deportivas, el 75% requiere mantenimiento y el 25% no cuenta con esos espacios. Asimismo, en el 75% de planteles los servicios higiénicos necesitan mantenimiento.

En la Ugel N° 3 Trujillo Nor Oeste se fiscalizaron los colegios Marcial Acharán y Smith, Víctor Larco, San Juan Bautista y Víctor Andrés Belaunde, detectando que las aulas tienen el 100% de techos y paredes en mal estado. Igualmente, todos los servicios sanitarios necesitan mantenimiento.

En la inspección a los locales María Inmaculada, Santa Ana, La Casa del Niño, Santísima Virgen de Fámita, Salaverry y Miguel Grau Seminario, correspondientes a la Ugel N° 4 Trujillo Sur Este, se identificó que necesitan repararse el 66.6% de paredes, techos, pisos y losas deportivas. Además, el 100% de los servicios higiénicos requieren mejoras.

La Contraloría también revisó los colegios Cristo Jesús, Juan Alvarado, Inmaculada Virgen de la Puerta y Simón Bolívar, correspondientes a la Ugel Otuzco, y halló que el 100% de los techos de las aulas están en mal estado y el 50% de las paredes y pisos se encuentran en las mismas condiciones. Además, requieren mantenimiento los cercos perimétricos (25%), losas deportivas (75%) y servicios higiénicos (50). Igualmente, hay mesas y sillas insuficientes para alumnos (75%) y profesores (50).

En la Ugel Gran Chimú se visitaron los planteles Manuel María Álvarez, San Gabriel y la I.E. N° 2031, identificando que el 33.3% tiene paredes de aulas y losas deportivas en mal estado. Además, se requiere mejorar el 66.6% de los cuartos de baño.

En la Ugel Pacasmayo se inspeccionaron los planteles José Sevilla Escajido, José Andrés Rázuri, Niño Jesús de Praga y Lucrecia Vertiz Cáceda, hallando que necesitan mantenimiento: paredes (50%), techos (100%), pisos (25%), cerco perimétrico (50%) y losas deportivas (100%). Asimismo, el 75% de servicios sanitarios requiere mejoras y el 25% de colegios no cuenta con mesas y sillas suficientes para alumnos y profesores.

El 66.6% de las instituciones educativas Virú, N° 1753 y Luis Valle Goicochea, pertenecientes a la Ugel Virú, tienen en mal estado las paredes, techos y servicios higiénicos. En tanto, en el 100% de locales escolares, el cerco perimétrico necesita mantenimiento.

