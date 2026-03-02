A poco más de un mes de las Elecciones Generales 2026, el partido político Un Camino Diferente evidencia un resquebrajamiento en su unidad. La ruptura entre los dirigentes y los candidatos a senadores y diputados en la agrupación, refleja una crisis interna que tiende a agudizarse cada vez más.

Quien encendió la mecha de esta confrontación, que ha estallado en graves acusaciones de traiciones, deslealtades y presuntas irregularidades en la asunción de cargos de poder dentro del partido, fue el polémico exalcalde de Trujillo Arturo Fernández Bazán, actual candidato a la vicepresidencia de la República.

SÍ Y NO

En efecto, Arturo Fernández, mediante sus redes sociales, informó que ya no es candidato a la vicepresidencia por un Camino Diferente, debido a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo excluyó del proceso.

Dijo que lo “traicionaron” y tildó de “Judas” a sus colaboradores, pues no le habrían notificado el supuesto documento que emitió el órgano electoral. Esto, según dijo, lo dejó sin defensa legal en dos solicitudes de exclusión presentadas en su contra.

Sin embargo, horas después, en otra transmisión en vivo, explicó, mostrando la Resolución N°01592-2026-JEE-LIC1/JNE, que no había incurrido en ninguna infracción en su declaración jurada de hoja de vida y, en consecuencia, no fue excluido.

No obstante, Arturo Fernández insistió en señalar que debido a que las solicitudes de exclusión no fueron respondidas con los descargos correspondientes, sus colaboradores cometieron una “deslealtad” y una “traición”. “¿Cuál es el mensaje acá? Me han querido excluir y las personas, de una manera bastante diabólica, han pensado y han dicho: ‘que siga haciendo campaña, no hay que responder nada y así cuando lo excluyan ya no tendremos presidente ni vicepresidente’, así han actuado estos ‘Judas’ (sic)”, manifestó.

En ese contexto, Arturo Fernández volvió a pedir que no voten por ningún candidato de Un Camino Diferente. “Lamentablemente, dentro de mi entorno hay gente ‘Judas’ que me quiere tener afuera, que solo me quieren en campaña para levantar votos, para que estos sátrapas puedan ingresar. No voten por los huaquitos (símbolo del partido)”, enfatizó.

QUE SE RETIREN

De la misma manera, Arturo Fernández exigió que su otrora amigo, el abogado y actual secretario general de un Camino Diferente, Danilo Pinillos, renuncie al cargo. Le exigió lo mismo a Keysi Leal, otra militante de la agrupación política. “Por favor, a todos los que se han apoderado del partido, que se formó por mis ideales, les digo que se retiren”, exigió.

En este punto es importante mencionar que Rosario Fernández Bazán realizó una reunión partidaria para sostener que a su hermano Arturo Fernández lo han traicionado en dos ocasiones y no permitirá que lo hagan por tercera vez.

Indicó que hay “desleales” en el partido y que ella permanecerá encargada en la presidencia de un Camino Diferente, para “proteger” a su hermano.

Empero, Arturo Fernández dijo que ya tiene varios días en Perú, tras su “exilio” de tres meses en Argentina, y a pesar de ello nadie lo ha llamado para entregarle la presidencia del partido. “Yo les digo: todos son desleales. Nadie me ha dicho acá está el cargo, tú dirige y convoca a reuniones. Yo soy el único que tiene derecho a convocar a todos”, acotó.

Cabe indicar que desde ayer, algunos seguidores de Arturo Fernández empezaron a retirar la propaganda en donde aparece el rostro y nombre de Arturo Fernández al lado de candidatos a senadores y diputados.