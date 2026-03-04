El titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), Rufino Rodríguez Román, precisó que son 35 los centros educativos en todo el departamento que han sido reportados con daños en su infraestructura por efectos de las lluvias que se han venido presentando tanto en la sierra como en la costa.

VER MÁS: Trujillo conmemora su 491° Aniversario de Fundación

No obstante, el funcionario aseguró que esa condición de los colegios no impide que los alumnos regresen a sus aulas para iniciar el nuevo año escolar este 16 de marzo.

“Hay que entender que no han sido declaradas inhabitables, sino reportadas con daños; por ejemplo, desprendimiento de cielo raso. Se va a reiniciar las clases porque actualmente están en un proceso de rehabilitación con los padres de familia, quienes se han convertido en nuestro motor principal para que las instituciones educativas estén en óptimas condiciones”, expresó.

TRASLADO

Dijo que solo en un centro educativo inicial N°1215 de Pacasmayo no podrá recepcionar a los alumnos, pues Defensa Civil lo declaró inhabitable. “Se está coordinando con el director de la Unidad de Gestión Educativa Local para que otra institución educativa reciba a los estudiantes.

Comentó que en algunos colegios afectados por las lluvias se estarán usando las aulas prefabricadas que serán desmontadas e instaladas con el apoyo económico del Gobierno Regional (GORE) La Libertad.

Aclaró que en la provincia de Pataz no hay cinco colegios declarados inhabitables como se informó. “Por ejemplo, en el colegio de Pariamarca colapsó el techo de la zona de recreación, pero no las aulas que se van a recibir a los estudiantes”, indicó.

En ese sentido, recalcó que hasta la fecha no habrá aplazamiento de clases en ningún centro educativo del sector público. “No obstante, no sabemos qué pueda suceder de aquí en adelante con el fenómeno climatológico (El Niño Costero), pero sobre eso se estarán tomando las decisiones inmediatas para salvaguardar la integridad de estudiantes y docentes”, enfatizó.

POR DETERMINAR

Empero, el gerente de Educación indicó que si más adelante el fenómeno climatológico no permite iniciar las actividades lectivas en en un colegio, entonces se procederá a implementar las clases virtuales.

Explicó que si esa institución educativa no cuenta con Internet lo que corresponderá será reprogramar las clases.