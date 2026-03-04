Con diversas actividades a las que el alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez está invitando a la población, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) recuerda la fundación de la ciudad, ocurrida el 5 de marzo de 1,535 por el conquistador Diego de Almagro, bajo el nombre de “Villa de Trujillo de Nueva Castilla”.

Pese a que se habla también de otra fecha de la fundación de Trujillo, hay que recordar que el primer asentamiento se hizo en 1534, por Diego de Almagro, y la oficialidad del acto la dio luego el gobernador del reino del Perú, Francisco Pizarro.

La gerente del Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo (PAMT), Nancy Pretell, dio a conocer que este año organizaron charlas didácticas de la historia de Trujillo, con actividades de recreación y títeres respecto a la fundación de la ciudad, las que comenzaron ayer martes. Para hoy miércoles está prevista una charla magistral sobre la fundación de Trujillo. Las actividades principales están programadas para mañana.