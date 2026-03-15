El estado de alerta por El Niño costero se mantiene y de presentarse intensas lluvias como se ha pronosticado, la provincia de Trujillo no solo quedaría expuesta a una inundación debido a que las obras definitivas en las quebradas San Ildefonso y San Carlos están inconclusas, sino que hay altas probabilidades de que el suministro de agua potable se vea afectado considerablemente.

Mediante el Informe de Visita de Control N°0024-2026-OCI/0608-SVC, la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia que el Proyecto Especial Chavimochic (PECh) no ha ejecutado medidas preventivas en el Canal Madre ni en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) ante el inminente riesgo de precipitaciones pluviales.

ALTO RIESGO

De acuerdo con lo señalado por el órgano de control, se ha detectado una alta vulnerabilidad del Canal Madre debido a que hay reparaciones pendientes y falta de mantenimiento preventivo en varios tramos de esta infraestructura hidráulica que conduce el agua del río Santa a la PTAP y sirve, además, para irrigar valles.

De la inspección realizada el pasado 2 de marzo de 2026, se constató que un tramo de 42 metros del Canal Madre, en el sector La Rinconada - km 113+500, que colapsó como consecuencia del fenómeno El Niño en 2017, no ha sido rehabilitado a la fecha. Lo más grave es que esa área afectada permanece operativa únicamente con una protección provisional de geomembrana.

Según los peritos de Contraloría, esta situación adversa genera el riesgo de interrupción de agua a la PTAP.

De la misma manera, en el sector Yugoslavia - km 102+700 se verificó que en un tramo de 32 metros que se destruyó durante el ciclón Yaku en 2023 tampoco ha sido rehabilitado. También permanece con una protección provisional de geomembrana.

Además, se detectó que en algunos tramos del Canal Madre se ha acumulado material suelto en forma de dique con una altura de 1.5 m., lo que podría facilitar la colmatación del conducto ante avenidas extraordinarias de agua.

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AGUA

Otro punto que la Contraloría detectó como una situación adversa es que no se habría actualizado el manual de operación y mantenimiento de la PTAP. También se observaron deficiencias en el sistema de mantenimiento y dosificación de sulfato de aluminio (elimina impurezas), lo que genera el riesgo de un tratamiento de agua inadecuado.

Correo se contactó con el gerente general del PECh, Jhon Cabrera, y como primer punto dijo que no es cierto que no se estén implementando medidas preventivas ante las lluvias. Mencionó que se adquirió maquinaria y se realizaron labores de limpieza en el canal.

Con respecto a la observación de la geomembrana, explicó que solo tiene por función impermeabilizar. “No es parte de la estructura. Al parecer algunos profesionales de la Contraloría desconocen el funcionamiento hidráulico. En muchas partes del mundo se construyen kilómetros de canales solo con geomembrana porque sirve al igual que el concreto”, afirmó.