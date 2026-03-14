Han pasado prácticamente nueve años de uno de los desastres naturales que más daño ha ocasionado en la provincia de Trujillo y el recuerdo se mantiene fresco en la memoria de la población, pues la posibilidad de que se repita un evento como ese es bastante alta.

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Aquella noche del 14 de marzo de 2017, intensas lluvias cayeron sobre la ciudad y un día después provocaron el desborde de las quebradas San Carlos, San Ildefonso y León. El agua, escombros y lodo transformadas en siete huaicos descendieron de forma consecutiva durante las siguientes semanas y al menos 200 mil personas resultaron afectadas y cuatro mil viviendas colapsaron en los distritos de El Porvenir, Trujillo, Florencia de Mora, Víctor Larco Herrera, Huanchaco y Laredo.

POCO CAMBIÓ

A pesar del tiempo transcurrido, poco es lo que las autoridades han hecho para poder concretar las obras que eviten que escenarios desastrosos como esos se repitan.

Es más, lluvias de mediana intensidad, pero constantes como las que cayeron ayer en Trujillo reviven el temor en la población, pues al igual que nueve años atrás seguimos expuestos y vulnerables ante el embate de la naturaleza.

GRAVE

El último jueves, horas antes de que se registren las precipitaciones en Trujillo, llegó a la ciudad Miguel Yamasaki Koizumi, vocero de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad encargada de las obras definitivas en las quebradas.

El funcionario comentó que se hizo una inspección en la quebrada San Ildefonso y se pudo verificar, según lo aseguró, que se han tomado “medidas de urgencia” para evitar desbordes e inundaciones en la ciudad.

“Se ha construido un dique transversal que conducirá las aguas hacia dos grandes pozas de retención. La obra completa y definitiva en la quebrada San Ildefonso debe estar terminada en mayo, pero por lo pronto ya hemos logrado protección para los eventos de este año”, aseguró.

Sin embargo, Yamasaki comentó que aún no se cuenta con el presupuesto para terminar el 30% de las obras en San Ildefonso, pero sí tiene el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Todas las obras que tengan un avance del 70% tendrán prioridad para su financiamiento”, agregó.

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URGENTE

Otro anuncio que hizo Yamasaki es que se resolvió el contrato con la empresa OHLA que ejecutaba obras defensas ribereñas en los ríos Chicama y Virú, debido a que omitió información sobre sentencias internacionales que había recibido.

Ante este contexto, informó que se ha coordinado con el Gobierno Regional (GORE) La Libertad, Defensa Civil y el Ejército del Perú para que destinen maquinaria a Chicama para reforzar puntos críticos río abajo. En tanto, ANIN trabajará en la parte alta. Esto se ejecuta con urgencia por el pronóstico de lluvias.

El especialista en Oceanografía y docente de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Gustavo Iwanaga, dijo que las lluvias que caen sobre Trujillo son de trasvase y quizá en abril se registre un episodio como consecuencia de El Niño costero.