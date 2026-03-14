Las lluvias intensas que caen en la sierra de La Libertad golpearon esta vez a los distritos de Usquil (Otuzco) y Tayabamba (Pataz). En el primero, un huaico afectó un puente vehicular y al menos 100 metros de vía departamental; en el segundo, un derrumbe dejó 80 metros de carretera obstruidos.

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TENSIÓN

Ambos casos fueron reportados por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) de La Libertad y en ninguno se reportaron daños a la salud ni a la vida.

En el caso del huaico, este se produjo a las 11 p.m. del último jueves en el sector Canchachugo.

Tras este evento natural, la Municipalidad Distrital de Usquil (MDU) indicó que debido a que la vía quedó interrumpida, se cerrará la misma hasta “nuevo aviso y se vuelva a rehabilitar el tránsito”.

“Recomendamos a la población tomar las medidas de prevención ante posibles nuevos deslizamientos”, agregó la comuna andina.

Hasta el cierre de esta edición, maquinaria pesada del mismo municipio limpiaba la zona.

EMERGENCIA

Respecto al derrumbe reportado en Pataz, el Coer precisó que este ocurrió en el anexo de Coyartuna, a las 4:30 de la madrugada de ayer. Afortunadamente, tampoco se registraron daños personales.

Personal de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial Pataz (MPT) se acercó a realizar la evaluación de daños y necesidades, y luego de la misma comunicó que se requiere maquinaria pesada (excavadora y volquete) para limpiar los 80 metros de vía que quedaron obstruidos.