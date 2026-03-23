El Gobierno Regional (GORE) La Libertad confirmó la aprobación por parte del Consejo Regional para la transferencia de S/ 7 millones a las municipalidades de los centros pobladores, para que puedan avanzar con mejoras de servicios básicos en sus localidades.

Para el efecto, el Consejo Regional aprobó la medida para distribuir los recursos de forma equitativa a cada uno de los centros poblados que han cumplido debidamente con todos los criterios y han efectuado de forma correcta el gasto que se les otorgó el año 2025.

Se calcula en S/ 54 mil lo que recibirá en sus arcas cada municipio. Vale mencionar que el 2025 el GORE La Libertad fue autorizada a transferir una partida de 3.5 millones de soles a los centros poblados, llegando a cada organismo un promedio de 27 mil soles.

Dicha acción resulta ser una de las más connotadas de la presente gestión debido a que, como se sabe, esos organismos menores del Estado cuentan con precarios recursos.

LAS PREMIARÁN

Se sabe que la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial se encuentra en proceso de firma de convenio con las municipalidades para formalizar la transferencia, y a la vez precisó que este beneficio alcanzará a quienes han cumplido con un gasto adecuado del presupuesto del 2025, un paso fundamental que determina la eficiencia del uso de recursos.

Sin embargo, a decir de la mencionada gerencia, se espera superar las 120 transferencias a municipalidades de centros poblados. Asimismo, la fecha que se estima para efectuar la entrega es la quincena de abril. Entre el 2025 y 2026, el GORE habrá totalizado la distribución de más de 10 millones de soles exclusivamente para centros poblados.

De otro lado, vale mencionar que el Gobierno Regional La Libertad, en 3 años de gestión, ha transferido 453 millones de soles a 67 municipalidades provinciales y distritales para ejecutar 115 obras.

Con ese aporte, en muchos espacio de la región se renovó pistas y veredas, se implementó redes de agua y desagüe, se construyen estadios, colegios, centros de salud, sistemas de electrificación, entre otros.

Cabe mencionar que el Consejo Regional ha sido cuestionado por aprobar las transferencias y luego no fiscalizar el uso de los recursos.