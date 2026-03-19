Gerente de Educación, Rufino Rodríguez, dijo que la región enfrenta una situación crítica que demanda atención urgente.
Gerente de Educación, Rufino Rodríguez, dijo que la región enfrenta una situación crítica que demanda atención urgente.

El gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez Román, reveló que al menos 1,100 requieren ser reconstruidas en su totalidad debido a su antigüedad y a los materiales precarios con los que fueron edificadas.

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Sin embargo, el funcionario explicó que el Estado no puede ejecutar obras en estos centros educativos debido a que no cuentan con saneamiento físico-legal. “Ningún gobierno local, regional o nacional puede intervenir [el plantel] porque no está adecuadamente inscrito en los registros públicos”, expresó.

Según Rodríguez, un 48% de instituciones educativas requiere ser reconstruida a nivel nacional y, en ese contexto, advirtió que La Libertad enfrenta una situación crítica que demanda atención urgente, similar a la que se vive en otros sectores.

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