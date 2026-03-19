El gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez Román, reveló que al menos 1,100 instituciones educativas requieren ser reconstruidas en su totalidad debido a su antigüedad y a los materiales precarios con los que fueron edificadas.

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Sin embargo, el funcionario explicó que el Estado no puede ejecutar obras en estos centros educativos debido a que no cuentan con saneamiento físico-legal. “Ningún gobierno local, regional o nacional puede intervenir [el plantel] porque no está adecuadamente inscrito en los registros públicos”, expresó.

Según Rodríguez, un 48% de instituciones educativas requiere ser reconstruida a nivel nacional y, en ese contexto, advirtió que La Libertad enfrenta una situación crítica que demanda atención urgente, similar a la que se vive en otros sectores.