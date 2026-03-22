Ever Cadenillas Coronel, vicegobernador del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, aceptó ayer que durante esta gestión no se concluirán los tres hospitales que ofrecieron cuando inició la administración del exgobernador César Acuña Peralta.

El funcionario alegó que se presentaron observaciones durante la ejecución de los nosocomios que originaron la paralización y retrasos.

DETALLES

Cadenillas precisó que en el caso del Hospital de Virú , cuya ejecución empezó el 8 de julio de 2025, se detectó que la capa freática (agua subterránea) está en un nivel más alto en relación a lo indicado en el expediente técnico.

Ante ello, se ha tenido que aprobar un adicional de obra de S/ 3 millones para reforzar el terreno, lo que se sumará al presupuesto inicial de S/ 194,104,580.

“Los trabajos deben retomarse en 15 días. Solo falta aprobar ese adicional”, agregó.

En relación al Hospital Elpidio Berovides Pérez , en la provincia de Otuzco, cuyo contrato para el inicio de obra se firmó el 13 de noviembre de 2024, con un presupuesto de S/ 113,221,041, Ever Cadenillas mencionó que se tuvo que paralizar la obra por un problema con el estudio de impacto ambiental. “Ya se ha corregido y en 15 días debemos reiniciar los trabajos”, afirmó.

En el caso del Hospital Santa Isabel , en el distrito El Porvenir, cuyo presupuesto es S/ 124,339,289, el vicegobernador comentó que se ha tenido que realizar mejoras y una actualización en el expediente técnico, para luego lanzar una licitación pública.

Lo que no mencionó Ever Cadenillas es que el GORE tuvo que anular el contrato firmado el 7 de noviembre de 2024 con el Consorcio Hospitalario del Norte, ya que presuntamente se detectó que presentó documentación inexacta. “Hay que entender que los tres hospitales tienen presupuesto. Los vamos a dejar encaminados y la próxima gestión los inaugurará”, acotó.