Una pareja de adultos mayores falleció la noche del último lunes al ser sepultada por una de las paredes de adobe de su vivienda ubicada en el distrito de Huynacotas, en la provincia de la Unión; fue su propio hijo quien se percató del derrumbe que terminó sepultando a sus padres.

De acuerdo a la información brindada por la PNP el accidente habría ocurrido cerca de las 10 de la noche del lunes, mientras Mario Gaspar Huanacchiri (77) y Domina Pérez Chipana (94) descansaban al interior de su vivienda. Las lloviznas registradas durante la ultima temporada habrían provocado el deterioro de la infraestructura que terminó cediendo y sepultado a los esposos.

TARDÍO

Fue el hijo de la pareja quien se percató de lo ocurrido al acudir a la vivienda para visitarlos, tras percatarse de la desgracia solicitó ayuda inmediata a los vecinos y a los agentes policiales del Puesto de Auxilio Rápido de Huynacotas.

Los trabajos para recuperar los cadáveres se realizaron durante la mañana de ayer y tras escarbar en medio de los escombros, descubrieron los cuerpos que estaban cubiertos por las frazadas que los adultos mayores habían utilizado para abrigarse antes del mortal colapso, aquellas las mantas terminaron convirtiéndose en su mortaja.