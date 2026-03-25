El primer día del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó puyazos y querellas. César Acuña Peralta, candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), dijo que denunciará por el presunto delito de difamación a su adversario político Fernando Olivera Vega, quien postula por el Frente de la Esperanza.

VER MÁS: Gerente general de la comuna de Trujillo en la mira por firmar como alcalde encargado

Acusaciones

La querella se sustentará en las afirmaciones que hizo Olivera durante su intervención en el evento electoral, en donde acusó al exgobernador de La Libertad de liderar “una organización criminal” y tener “vínculos con el narcotráfico”. Incluso, mostró una fotografía en donde, supuestamente, aparecería con integrantes de la familia Sánchez Paredes, investigada por presunto lavado de activos.

“Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de ahí utilizar la universidad como lavandería”, dijo el candidato del Frente de la Esperanza.

Ante esto, el aspirante apepista anunció, a través de sus redes sociales, que autorizó que sus abogados querellen a su adversario político.

“Ante las falsas acusaciones de Fernando Olivera en el debate presidencial, he dispuesto que mi equipo legal presente una denuncia penal por difamación. El agravio al honor e imagen de mi familia y de mí no quedarán impune, porque mi trayectoria es pública y transparente. Mi patrimonio se ha construido con trabajo, esfuerzo y educación”, indicó.

Darío Acuña, hermano de César, también se pronunció por este tema. Aseguró que es él quien aparece en la fotografía que mostró Olivera.

“Te fregaste, Popy. Te vas a ir preso tú porque estás hablando falsedades. La foto que has mostrado es esta (señaló la imagen que tiene en un cuadro); no son los Sánchez Paredes, es la familia Acuña Peralta. Yo soy Darío Acuña Peralta, hermano de César Acuña. Mira, este soy yo, así es que más bien dime qué fruta quieres para llevarte a la cárcel”, indicó.

Defensa

Para el responsable político regional de APP en La Libertad, Martín Namay, la participación de Olivera en el debate estaba dirigida a perjudicar a Acuña, con la intención de beneficiar a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

“Es muy raro que Fernando Olivera no haya tocado a López Aliaga y sí a César Acuña con mentiras e injurias durante todo el debate. Los peruanos nos hemos dado cuenta de cuál es el trabajo y de qué vive Olivera, que es aparecer en cada elección presidencial para tratar de destruir a los candidatos que signifiquen un peligro al candidato de los grupos de poder”, aseguró.

También rechazó que vinculen al líder de APP con la familia Sánchez Paredes.

El candidato al Senado César Sandoval, por su parte, dijo que lo que hizo Olivera “no es política”, sino “difamación descarada”. “Tendrá que responder ante la justicia. Vamos a denunciar cada mentira, cada ataque y cada intento de engañar al pueblo”, aseguró.