Cámara de Comercio de La Libertad se pronunció en contra.
Cámara de Comercio de La Libertad se pronunció en contra.

La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) emitió un pronunciamiento para rechazar el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso que plantea modificar el régimen de concesiones mineras y reducir los plazos para acreditar inversiones y producción de 30 a 15 años.

“Esta medida genera incertidumbre jurídica y afecta la estabilidad y predictibilidad que requieren las inversiones de largo plazo”, señaló.

El gremio empresarial enfatizó que los proyectos mineros “demandan largos periodos de desarrollo”.

“Mientras a nivel internacional pueden tomar entre 16 y 18 años, en el Perú estos plazos se extienden a 40 años debido a la excesiva carga regulatoria”, agregó.

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