La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) emitió un pronunciamiento para rechazar el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso que plantea modificar el régimen de concesiones mineras y reducir los plazos para acreditar inversiones y producción de 30 a 15 años.

“Esta medida genera incertidumbre jurídica y afecta la estabilidad y predictibilidad que requieren las inversiones de largo plazo”, señaló.

El gremio empresarial enfatizó que los proyectos mineros “demandan largos periodos de desarrollo”.

“Mientras a nivel internacional pueden tomar entre 16 y 18 años, en el Perú estos plazos se extienden a 40 años debido a la excesiva carga regulatoria”, agregó.