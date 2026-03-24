La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) emitió un pronunciamiento para rechazar el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso que plantea modificar el régimen de concesiones mineras y reducir los plazos para acreditar inversiones y producción de 30 a 15 años.
“Esta medida genera incertidumbre jurídica y afecta la estabilidad y predictibilidad que requieren las inversiones de largo plazo”, señaló.
El gremio empresarial enfatizó que los proyectos mineros “demandan largos periodos de desarrollo”.
“Mientras a nivel internacional pueden tomar entre 16 y 18 años, en el Perú estos plazos se extienden a 40 años debido a la excesiva carga regulatoria”, agregó.
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