El gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Carlos Sánchez Caipo, fue denunciado ante la Contraloría General de la República por haber firmado dos resoluciones como alcalde encargado, durante la ausencia del burgomaestre Mario Reyna Rodríguez.

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Alerta. En sesión de concejo, el regidor Luis Gonzáles Rosell confirmó que, junto a algunos de sus colegas, solicitaron que el órgano de control investigue este hecho.

Correo reveló que el 6 de marzo, cuando Reyna se encontraba con licencia en Estados Unidos, su funcionario de confianza firmó y selló dos resoluciones de alcaldía en donde se consignaba como alcalde encargado, cuando esa función le correspondía a la primera regidora Eiby Guibert.

Las evidencias quedaron consignadas en las resoluciones de alcaldía que aprobaron la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2027-2029 y la convocatoria a proceso de elecciones de autoridades municipales (alcaldes y regidores) de 14 centros poblados de la provincia de Trujillo.

Ante esto, ayer el regidor Gonzáles dijo que se necesitaba conocer si el gerente general estaba “facultado para emitir resoluciones”, debido a que “hay algunas resoluciones o actos que están facultados exclusivamente al alcalde y no son delegables”.

“A veces se pueden cometer algunos errores y yo, con algunos regidores, hemos solicitado que la Contraloría sea quien determine realmente si ha habido o no extralimitación”, afirmó.

Al respecto, Mario Reyna dijo que, durante su ausencia, encargó las acciones políticas del despacho de alcaldía a la regidora Guibert y las funciones administrativas a Sánchez.

En ese sentido, calificó como un “error” este hecho. Además, responsabilizó del mismo a un trabajador de secretaría general, pues, según dijo, se habría equivocado cuando mandó a elaborar el sello, consignando el cargo de alcalde encargado cuando debía decir gerente encargado en funciones administrativas.