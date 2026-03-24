Como parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en la Plaza de Armas de Trujillo, la Policía Nacional del Perú (PNP) presentó a las Fuerzas Integradas de Tarea (FIT) como parte de una estrategia multisectorial para enfrenar la inseguridad ciudadana. Esta medida implementada por la PNP permite articular la participación de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y personal de serenazgo. Además, a nivel nacional, se ejecuta en 27 distritos con mayor incidencia de delitos de alto impacto.

El general Franco Moreno Panta, jefe de Región Policial La Libertad, indicó que las FIT permitirá una respuesta más rápida y coordinada ante hechos delictivos.

“El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026 tiene las Fuerzas Integradas de Tarea. Se ha establecido que participen los cuerpos de serenazgo, Fuerzas Armadas con una misión mucho más establecida en apoyo a la Policía Nacional. Está dirigido por la Policía con la finalidad de tener un frente mucho más contundente con esta criminalidad organizada que viene golpeando a los peruanos”, señaló Moreno Panta.

Video: PNP

El oficial detalló que esta estrategia ya se venía aplicando en nuestra región. “Acá en La Libertad venimos aplicando justamente esas FIT. Al haber visto que esta delincuencia viene utilizando detonantes, explosivos y es una delincuencia que quiere abarcar la extorsión. Nosotros hemos capturado más de 48 detonadores, delincuentes, sicarios y secuestradores”, dijo.

Estas Fuerzas Integradas de Tarea se ejecutará en tres provincias de nuestra región. “Hemos focalizado, para no desgastar fuerzas, los lugares donde se debe aplicar y acá hay tres provincias. Una de ellas es Pataz, La Noria (Trujillo) y la misma La Libertad. Vamos a expandirnos a la parte de Chepén. Vamos a hacer trabajos continuos en cada área y escenario con la finalidad de erradicar la delincuencia. Es decir, nos trasladaremos las fuerzas a un lugar, combatimos y luego lo trasladamos a otro punto”, puntualizó.