La explosión de un artefacto pirotécnico en la puerta de una vivienda de la urbanización Chicago, en el distrito de Trujillo, no solo dejó daños materiales, sino que generó pavor entre los vecinos.

ASÍ SUCEDIÓ

El atentado ocurrió al promediar las 8:40 de la noche del último domingo, cuando desconocidos llegaron hasta un inmueble de cuatro pisos, donde funcionaría un almacén de diversos productos, que se sitúa en la cuadra 5 de la calle La Mar y arrojaron un detonante, que sería una “rata blanca”. Las ondas expansivas hicieron volar parte del portón de madera y también afectando la cerámica del piso. Los residentes, que en ese momento se encontraban descansando, despertaron violentamente tras el fuerte sonido en la zona.

Hasta el lugar llegaron miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex). Los detectives quedaron a cargo de las pesquisas de este hecho delictivo. Tras investigaciones preliminares, se descartó que el atentado haya sido con una dinamita, sino que se trataría de un producto pirotécnico.

ALERTA

Una cámara de videovigilancia de un vecino captó el momento cuando se escucha el fuerte sonido de la detonación en el predio. Luego, se aprecia a un joven que caminaba por el lugar, salir corriendo y así ponerse a buen recaudo.

“Es esa vivienda no vive nadie. Los comerciantes guardan mercadería”, dijo una residente en Sol TV Noticias. Asimismo, pidió a las autoridades a tomar cartas en el asunto en el tema de seguridad. “Que por favor tengan más cuidado y vean por la seguridad. Trujillo está como una ciudad peligrosa del país”, agregó.