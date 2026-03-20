Un nuevo atentado criminal alarmó a la población de la provincia de Trujillo. Delincuentes detonaron la noche del jueves un aparato explosivo en los exteriores de una panadería y pastelería situado en la avenida Sánchez Carrión, en la urbanización Los Portales.

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ASÍ SUCEDIÓ

El ataque se registró al promediar las 10:30 p.m. Por información preliminar, se conoce que los integrantes de una banda delictiva llegaron hasta el inmueble de tres pisos, en el primer nivel funciona el negocio denominado San Jorge, y arrojaron la carga explosiva. Las ondas expansivas afectaron la puerta enrollable, parte del piso de cerámica y rompieron los cristales de la ventana. Además, se conoció que una vitrina del interior de la panadería también fue alcanzada por la explosión y terminó resquebrajado. El fuerte estallido alarmó a los propietarios del negocio y también causó zozobra entre los vecinos de la zona.

“Se ha roto una vitrina”, indicó un vecino que lamentó la ola de inseguridad que golpe a la ciudad y todo el país.

Hasta el lugar llegaron integrantes del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes). Para apoyar, debido a que no es su jurisdicción, se acercaron el personal de serenazgo de El Porvenir que estaban a unas cuadras realizando el patrullaje preventivo.

Los detectives se encargaron de recoger algunas evidencias y analizarán las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar a los responsables de este atentado con dinamita.