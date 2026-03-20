Ataque se registró la noche del jueves en negocio que se ubica en la urbanización Los Portales.
Ataque se registró la noche del jueves en negocio que se ubica en la urbanización Los Portales.

Un nuevo atentado criminal alarmó a la población de la provincia de Trujillo. Delincuentes detonaron la noche del jueves un aparato explosivo en los exteriores de una panadería y pastelería situado en la avenida Sánchez Carrión, en la urbanización Los Portales.

ASÍ SUCEDIÓ

El ataque se registró al promediar las 10:30 p.m. Por información preliminar, se conoce que los integrantes de una banda delictiva llegaron hasta el inmueble de tres pisos, en el primer nivel funciona el negocio denominado San Jorge, y arrojaron la carga explosiva. Las ondas expansivas afectaron la puerta enrollable, parte del piso de cerámica y rompieron los cristales de la ventana. Además, se conoció que una vitrina del interior de la panadería también fue alcanzada por la explosión y terminó resquebrajado. El fuerte estallido alarmó a los propietarios del negocio y también causó zozobra entre los vecinos de la zona.

Detonan dinamita en panadería de Trujillo

“Se ha roto una vitrina”, indicó un vecino que lamentó la ola de inseguridad que golpe a la ciudad y todo el país.

Hasta el lugar llegaron integrantes del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes). Para apoyar, debido a que no es su jurisdicción, se acercaron el personal de serenazgo de El Porvenir que estaban a unas cuadras realizando el patrullaje preventivo.

Los detectives se encargaron de recoger algunas evidencias y analizarán las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar a los responsables de este atentado con dinamita.

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