Un delincuente llegó hasta un inmueble de la cuadra 19 de la avenida América Sur, en la urbanización El Sol, donde funciona un local de venta de comida, y detonó una carga explosiva. El agraviado relató a los detectives que en el mes de febrero recibió amenazas extorsivas, pero no le tomó importancia.

Ataque

La madrugada del sábado, al promediar la 1:15 a.m., un hampón, que de acuerdo a las imágenes de las cámaras de videovigilancia, llevaba una capucha y una mascarilla, aparece por la calle Montesinos. Luego, se acercó hasta la puerta del predio de cuatro niveles para dejar el aparato explosivo. Tras unos segundos se retiró corriendo y al parecer, un cómplice le habría estado esperando por la misma zona donde apareció y así escapar con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta.

El fuerte estallido generó alarma no solo en las familias de la vivienda afectada, sino también entre los vecinos. Las ondas expansivas hicieron que parte de la puerta de madera sufra daños, de igual manera la cerámica del piso y los vidrios de una ventana quedó resquebrajado.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional, quienes tras entrevistarse con el propietario del inmueble atacado, les relató que era víctima de extorsión, pero que decidieron no responder y se calmó todo, hasta que esta madrugada sufrieron el atentado. Asimismo, también arribaron el personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo que se encontraba realizando el patrullaje preventivo por la zona.