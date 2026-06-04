Dos jóvenes fueron intervenidos la noche del 2 de junio en el balneario de Huacachina tras ser señalados por presuntamente realizar grafitis en distintos espacios de la zona turística, según denunciaron vecinos y visitantes.

Daño al ornato

La intervención se produjo alrededor de las 9:16 p. m., luego de que ciudadanos alertaran sobre la aparición de nuevas pintas en diversos puntos del sector. Entre los lugares afectados se encontrarían paredes cercanas al Hotel Salvatierra.

El incidente ha generado malestar entre residentes, empresarios y turistas, quienes consideran que este tipo de acciones deterioran la imagen de uno de los principales atractivos turísticos de la región Ica.

Tras conocerse el caso, ciudadanos expresaron su preocupación por la recurrencia de estos hechos y demandaron una mayor vigilancia en la zona, así como la aplicación de sanciones cuando corresponda para evitar nuevos actos que afecten la infraestructura y el ornato público.

Huacachina recibe diariamente a visitantes nacionales y extranjeros, por lo que la conservación de sus espacios públicos es considerada una prioridad por diversos sectores vinculados a la actividad turística.

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