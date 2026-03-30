El emblemático oasis de la Huacachina, uno de los destinos más visitados del Perú, enfrenta una crítica situación de infraestructura y mantenimiento. Residentes de la zona exigen que las autoridades adopten medidas urgentes para revertir el deterioro del balneario.

Esta dificultad se suma a la preocupación generalizada entre los iqueños y turistas, quienes advierten que la falta de intervención afecta la imagen y la seguridad del destino. Actualmente, el lugar turístico recibe miles de visitantes cada año, pero su infraestructura no se ve actualizada con rapidez.

Estado actual del balneario

Medios locales y vecinos alertaron sobre la falta de limpieza y deterioro de estructuras cercanas a la laguna que se han vuelto más notorios. Las autoridades locales han sido cuestionadas por la falta de disposición en atender estos problemas.

Además, la situación se agrava con la presencia de basureros improvisados, algunos de los contenedores carecen de fondo, lo que obliga a las personas a colocar bolsas de residuos en la parte inferior para que sean funcionales. Las escaleras y accesos están visiblemente resquebrajados y en estado de deterioro, lo que genera riesgo para los visitantes.

Pese a que a la tarifa de ingreso a la laguna y otras actividades alrededor de la misma se han incrementado, los turistas señalan que no perciben mejoras significativas en el mantenimiento del lugar.

Ante esto, los vecinos exigen una mejor gestión de los ingresos recaudados por el cobro de entradas.

Respuesta de las autoridades

En declaraciones para Exitosa, algunos pobladores alegan que el Gobierno Regional de Ica no asume su papel en la conservación del balneario, mientras que otros sostienen que la competencia se limita a la laguna y a la arena.

Asimismo denunciaron que la Municipalidad distrital argumenta que la entidad que recibe el dinero para el mantenimiento es la gestión regional. La situación ha generado alarma entre los habitantes y turistas, quienes consideran que el abandono afecta la seguridad y la estética del balneario.