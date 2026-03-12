El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, precisó que la discoteca Dalí, en donde una explosión dejó 53 heridos, no respetaba la normativa municipal. Incluso, una semana antes del atentado, el municipio provincial intervino en ese establecimiento, pero los fiscalizadores fueron impedidos de cumplir con su labor y los agredieron con palos, piedras y agua.

VER MÁS| Trujillo: Dos jóvenes en UCI tras atentado en discoteca Dalí

“No siempre nos puede acompañar la Policía Nacional en las intervenciones y en esos casos es cuando hay mayor resistencia durante los operativos de fiscalización”, indicó.

Agregó que Dalí no cumplía con respetar el horario de funcionamiento de locales nocturnos, que es hasta la 1 de la mañana. Además, tienen una licencia de funcionamiento entregada hace muchos años, pero no sacaban permisos para la presentación de espectáculos no deportivos que organizan los fines de semana.

“Los locales de diversión deben respetar las normas y horarios, más aún cuando estamos con declaratoria de emergencia o si son extorsionados. Lo mínimo que deberían hacer es exigir DNI en el ingreso y hacer cateo manual o a través de un arco”, acotó.

Reyna señaló que la ordenanza que limita el funcionamiento de estos locales hasta la una de la mañana debería extenderse a los demás distritos de la provincia, tal como propuso la Prefectura a los alcaldes distritales.