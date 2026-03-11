Dos jóvenes, de 19 y 23 años, víctimas del atentado con una granada de guerra la madrugada del último sábado en el interior de la discoteca Dalí, se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Docente de Trujillo y vienen luchando por sus vidas. Además, cuatro pacientes permanecen en el área de hospitalización de cirugía y su diagnóstico es estable.

SITUACIÓN

Entre los heridos críticos se encuentra Maricielo Romero Rodríguez, quien es madre de una niña de seis años. Ella vive en Lima y llegó a nuestra ciudad con un grupo de amigas para celebrar el Día de la Mujer. Otra de las víctimas es Diego Rodrigo Jara Castillo, quien recién se había graduado como técnico de laboratorio en un instituto de Trujillo.

“Tenemos seis pacientes en el hospital Regional, dos de ellos se encuentran en UCI, están críticamente enfermos. Uno de ellos, el día de ayer (lunes), ha sido intervenido quirúrgicamente y probablemente necesite nuevas intervenciones quirúrgicas. El día de hoy (ayer) se está evaluando la posibilidad de imágenes de cerebro y abdominales, dependiendo de la estabilidad de los pacientes para evaluar nuevas intervenciones y con ello, valorar como continúan. Aún su pronóstico es muy reservado para ambos pacientes”, indicó Lucía Castro, jefa del departamento de Emergencia del Regional de Trujillo.

Asimismo, hay cuatro jóvenes que ya están estables, pero se encuentran en constante monitoreo por parte del personal de salud.

FORTALEZA

La abuelita de Romero Rodríguez, identificada como Luzmila Esteban, quien se encuentra desde el domingo en el nosocomio, confía en que pueda recuperarse y levantarse de la cama del centro hospitalario. “Le pido a mi nieta que salga adelante por su bebé. Que su bebé le espera en casa. Ella está entre la vida y la muerte”, refirió.