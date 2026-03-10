Autoridades policiales de Trujillo confirmaron la captura de tres personas relacionadas con el ataque explosivo perpetrado en la discoteca Dalí del distrito de Víctor Larco. La organización criminal conocida como Los Pulpos sería la responsable del lanzamiento de granada que causó más de 30 heridos.

Durante conferencia de prensa, el general PNP Franco Moreno Panta, jefe de la III Macro Región Policial La Libertad, reveló detalles de la operación. El alto mando describió las coordinaciones previas que facilitaron la incursión del artefacto en el establecimiento.

El general PNP reconstruyó la secuencia de eventos que culminó en la detención inicial de un adolescente. Moreno Panta destacó cómo esta intervención inicial permitió desentrañar la estructura del atentado.

Respecto al desarrollo cronológico del caso, el jefe policial enfatizó la existencia de un origen y desenlace claros en la investigación.

“Los hechos cronológicos y los eventos que ocurrieron tienen un principio y un fin. El principio es con la intervención de un menor de edad conocido como Ñato (...)”, relató ante medios locales.

La captura del menor alias Ñato desveló evidencias clave sobre la planificación del ataque. En su teléfono celular se hallaron mensajes con instrucciones precisas para ejecutar la acción violenta.

Las autoridades investigan posible colusión entre personal de seguridad del local y los atacantes. El artefacto bélico ingresó al establecimiento sin activar mecanismos de detección previos a su detonación.

El adolescente detenido identificó a Rodrigo Nicolás Ávila Peláez, conocido como Nico, como su cómplice directo. Ambos se reunieron en un sauna local donde recibieron indicaciones específicas para el atentado.

Mediante interrogatorio formal, el menor confesó los detalles de la reunión en el establecimiento de sauna. Esta confesión permitió identificar la cadena de mando detrás de la operación criminal.

El general Moreno precisó que Nico y el adolescente actuaron bajo órdenes impartidas desde el exterior del país. Los directivos identificados como Óscar, Cresco, Jhonsson y un primo de estos delincuentes coordinaron la acción a distancia.

Respecto a la estructura jerárquica del grupo criminal, el alto mando policial detalló las conexiones transnacionales. “El menor y alias Nico reciben directivas desde el extranjero conocidos como Óscar, Crespo y de Jhonsson, también el primo de estos delincuentes. Ellos son los que le dan la directiva a estos dos para llevar a cabo este atentado contra la discoteca”, aclaró el general.

Un tercer integrante, Albert David Loloy Olórtiga alias Ñaja, participó en la reunión del sauna con idénticas instrucciones. Cámaras de seguridad del establecimiento registraron la presencia de estos sospechosos horas antes del estallido.

Investigación policial documentó la entrada de una mujer al sauna momentos antes del ataque. La sospechosa salió vestida adecuadamente para ingresar al local nocturno portando el explosivo.

El general PNP confirmó que la femenina transportó la granada de guerra al interior del establecimiento. Las declaraciones de los detenidos identifican su rol activo en la logística del atentado.

Respecto a esta participante femenina, Moreno Panta anunció públicamente su identificación completa. “Según los interrogatorios, fue ella quien llevó la granada de guerra”, afirmó categóricamente.

El jefe policial dirigió un mensaje directo a la mujer prófuga enfatizando su inevitable captura. “Esta femenina ya está identificada y le mando un mensaje. Te vamos a capturar, tarde o temprano te vamos a capturar. Ella es quien espoleta en forma desalmada, no mirando las causas y las consecuencias que iban a ocurrir”, advirtió con determinación.

La investigación confirma que todos los responsables directos recibieron órdenes desde el extranjero. Jhonsson, líder de Los Pulpos, figura como uno de los principales directores de la operación criminal.