El exconsejero regional Greco Quiroz ingresó al Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo un pedido de exclusión en contra del candidato a senador con el número 1 por el partido Renovación Popular en La Libertad, Víctor León Álvarez.

VER MÁS: Más de 1,5 millones de electores tiene La Libertad

De acuerdo con el abogado, el acusado habría omitido consignar en la hoja de vida que ingresó al JEE una “sentencia condenatoria firme, incumpliendo lo establecido en el numeral 23.3 del artículo 23 de la Ley N° 28094 – Ley de Organizaciones Políticas”.

En la declaración jurada que presentó Víctor León dijo no tener sentencias.

“Dicha afirmación no se ajusta a la realidad, toda vez que el referido candidato sí cuenta con una sentencia firme emitida en sede judicial, en el Expediente N° 02374-2012-89-1601-JR-PE-02, seguido ante la Sala de Apelaciones Especializada en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, por los delitos de colusión desleal y colusión agravada. Mediante Resolución N° 61 de fecha 10 de noviembre de 2020, se emitió sentencia de vista”, indicó Quiroz en el escrito que presentó al ente electoral.