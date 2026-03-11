El Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) informó ayer que 1,569,381 electores del departamento de La Libertad se encuentran hábiles para sufragar en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) del 4 de octubre, según el Primer Simulacro de Cierre del Padrón Electoral, con fecha de corte al 10 de febrero del presente año.

DETALLES

Esta cifra coloca a La Libertad como el segundo departamento con mayor cantidad de electores a nivel nacional. De acuerdo con este primer simulacro, en la provincia de Trujillo se registran 856,213 votantes. Le siguen, en ese orden, Ascope (100,442), Sánchez Carrión (124,756) Pacasmayo (86,451), Virú (85,420), Otuzco (74,566), Chepén (71,397), Pataz (62,931), Santiago de Chuco (43,753), Julcán (26,649), Gran Chimú (23,842) y Bolívar (12,961).

A nivel nacional, serán 26,375,611 ciudadanos, quienes elegirán a más de 13 mil autoridades: 25 gobernadores, 25 vicegobernadores, 342 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1,714 regidores provinciales, 1,694 alcaldes distritales y 9,036 regidores distritales, precisó también el ente estatal.

NÚMEROS. El Reniec indicó, además, que de ese total de electores, 796 mil 535 son mujeres y 772 mil 846, hombres. Además, 412 mil 389 son ciudadanos jóvenes, con rango de edad entre 18 a 29 años de edad; 335 mil 175 tienen entre 30 y 39 años; 277 mil 235, 40 a 49 años; 224 mil 104, 50 a 59 años; y 320 mil 478, 60 años a más.

En cuanto al grado de instrucción, se registran 937 mil 427 electores con educación secundaria, 143 mil 600 con estudios técnicos o superiores y 393 mil 506 que han cursado únicamente educación primaria.

“Asimismo, 6 mil 273 cuentan con educación inicial, 868 con educación especial y 87 mil 707 no registran ningún nivel de instrucción”, agregó el Reniec.

Dicha entidad explicó que “realiza simulacros de cierre del padrón electoral —en este caso por las ERM— para verificar la integridad y precisión de los datos electorales”. “Estos simulacros permiten identificar a la población que tiene datos desactualizados en sus DNI para que lo rectifiquen, y así asegurar que este contenga información actualizada de la población votante”, enfatizó.

El padrón electoral, no obstante, cerrará de manera oficial el 7 de abril, mientras que el 6 de junio debe ser aprobado.