La Contraloría General de la República evidenció que el Hospital Distrital de Jerusalén y el Hospital de Especialidades Básicas de La Noria, ubicados en los distritos de La Esperanza y Trujillo, no cuentan con áreas destinadas para la observación de pacientes con posible diagnóstico de dengue, ni con ambientes diferenciados para la atención de casos confirmados de esta enfermedad.

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Ante la ausencia de la Unidad Febril (UF) y de la Unidad de Vigilancia Clínica del dengue (UVICLIN) en el Hospital Distrital de Jerusalén, la observación de pacientes con sospecha de esta enfermedad se realiza en el tópico de Pediatría y en la sala de espera del área de Emergencia.

En tanto, en el Hospital de Especialidades Básicas La Noria, la observación se efectúa en el pabellón de Hospitalización B del área de Medicina, mientras que los casos confirmados son derivados al Centro de Salud Materno Infantil Sagrado Corazón.

Según la Norma Técnica de Salud, dichos ambientes no constituyen áreas diferenciadas destinadas a la observación y vigilancia clínica de pacientes febriles clasificados como casos probables o confirmados de dengue, los cuales deben ser atendidos en espacios específicos como la UF, con permanencia máxima de 12 horas, o la UVICLIN, con atención de hasta 24 horas, a fin de prevenir contagios y garantizar una atención segura.

En las farmacias de ambos hospitales se encontraron pruebas rápidas para la detección de dengue que expiran en este mes: 175 unidades en el Hospital Distrital de Jerusalén y 40 unidades en el Hospital de Especialidades Básicas La Noria.

Esta situación genera el riesgo de que ambos establecimientos se queden sin disponibilidad de dichos dispositivos, limitando la realización oportuna de tamizajes para apoyar el diagnóstico de pacientes ante un eventual incremento de casos.

Asimismo, en el Hospital de Especialidades Básicas La Noria se identificaron diferencias significativas entre las cantidades registradas en los sistemas de control y el stock físico existente de diversos medicamentos, insumos y dispositivos médicos esenciales para la atención de pacientes con dengue, lo que podría generar una percepción inexacta sobre el nivel real de abastecimiento y afectar la capacidad de respuesta del establecimiento ante un eventual brote o epidemia.

Lo expuesto está contemplado en el Informe de Visita de Control n.º 005-2026-OCI/0640-SVC que fue comunicado al titular de la Gerencia Regional de Salud para que realice las acciones que correspondan. El documento se encuentras disponibles en el Buscador de Informes de Control y en www.gob.pe/contraloria.