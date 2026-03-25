Un ciudadano de aproximadamente 40 años de edad, que por temor a represalias evitó revelar su identidad, tuvo que ser evacuado al Hospital Regional Docente de Trujillo, pues resultó con graves lesiones en la cabeza tras ser atacado por presuntos asaltantes.

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El hecho ocurrió la noche del último martes en el centro de Trujillo. De acuerdo a la versión de los serenos el agraviado fue encontrado desangrándose en medio de la vía pública.

La víctima contó que dos sujetos intentaron asaltarlo, pero al oponer resistencia lo golpearon hasta provocarle heridas y cortes en la cabeza.

Paramédicos de los bomberos lograron detener la hemorragia y lo evacuaron al Hospital Regional Docente de Trujillo.