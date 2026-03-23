Ocho meses de prisión preventiva dictó el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia de Trujillo contra JhonBrand Zegarra Mantilla, de 19 años, quien estaría involucrado en el atentado con aparatos explosivos contra la panadería y pastelería “San Jorge”, ocurrido la noche del jueves 19 de marzo en la urbanización Los Portales.

Internar al apodado “Chatín” en el penal El Milagro también se logró gracias al trabajo de los detectives de la sección de Secuestros y Extorsiones-G3 de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, quienes reunieron sólidos elementos de convicción que sustentaron el pedido presentado por la Fiscalía.

Cabe señalar que la Policía informó que el detenido, durante el interrogatorio, habría confesado su participación en este hecho delictivo, asegurando que él fue la persona que dejó la dinamita en el negocio que está en la prolongación Sánchez Carrión.

La Policía sindicó a Zegarra Mantilla de ser presunto integrante de la banda criminal autodenominada “Los Finos de Trujillo”.