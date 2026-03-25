En circunstancias que son materia de investigación, un hombre resultó herido tras perder el control de su auto y despistarse en la vía que une los distritos de Santiago de Chuco y Cachicadán.

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Personal de Defensa Civil, Seguridad Ciudadana (Serenazgo) y paramédicos del Samu se desplazaron hasta el lugar del aparatoso accidente para auxiliar al hombre herido, cuya identidad no fue revelada.

Las autoridades investigan para determinar las causas del accidente. No obstante, no se descarta la excesiva velocidad.

Se exhorta a los transportistas y conductores que transitan por esta ruta a circular con extrema precaución y respetar las señales de tránsito para evitar nuevos incidentes.