El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo dictó prisión preventiva contra dos presuntos integrantes de la organización criminal “Los Pulpos”, quienes estarían implicados en el atentado con una granada de guerra en el interior de la discoteca Dalí, ocurrido la madrugada del sábado 7 de este mes, y que dejó 53 personas heridas.

Se determinó 24 meses de cárcel preventiva contra Alberth David Loloy Olortiga, de 19 años, alias “Ñaja”, quien fue detenido en el distrito de El Porvenir e incluso señaló al conocido como “Pato Verde” de haber planificado esta incursión. En tanto, para Rodrigo Nicolás Ávila Peláez, de 18, apodado “Nico”, se dispuso 9 meses de prisión preventiva.

Los mencionados serán internados en el penal El Milagro de Trujillo y se les investigaría por organización criminal y extorsión agravada en el ataque con explosivo al establecimiento nocturno. Como se conoce, este lamentable hecho dejó a dos jóvenes gravemente heridos y que vienen luchando por sus vidas en el Hospital Regional Docente de Trujillo.

Por este caso, el 11 de marzo, el Segundo Juzgado de Familia de Trujillo ordenó cuatro meses de internamiento preventivo contra un adolescente de 17 años, conocido como “Ñato” o “Pato Verde”. El menor se encuentra recluido en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, también conocido como exFloresta.