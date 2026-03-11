Cuatro meses de internamiento preventivo en El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, también conocido como exFloresta, dictó el Segundo Juzgado de Familia de Trujillo contra el menor de edad alias “Pato Verde”, quien está involucrado en el atentado contra la discoteca Dalí.

La fiscal Delia Bracamonte Muguerza expuso elementos de convicción que relacionan al adolescente con el grave atentado que dejó más de 40 heridos, seis de ellos de gravedad. Además, el menor está vinculado a casos de extorsión y organización criminal.

Internar a “Pato Verde” en la exFloresta se logró también gracias al trabajo de los investigadores del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) La Libertad, quienes reunieron sólidos elementos de convicción que sustentaron el pedido presentado por la Fiscal Provincial.

Cabe indicar que “Pato Verde” sería parte de la organización criminal “Los Pulpos”.