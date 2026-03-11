Cambia de camiseta política. Arturo Fernández Bazán dejó a un lado sus intenciones de llegar a la vicepresidencia de la República de la mano de Un Camino Diferente y empezó a planear su próxima campaña con miras a alcanzar el Gobierno Regional La Libertad.

El Partido Democrático Unido Perú anunció que el exalcalde de Trujillo accedió a representarlos en los comicios de octubre, lo que evidenciaría que el denominado “Loco de Moche” iniciaría una nueva aventura electoral de la mano de un cuarto partido político (antes estuvo en Alianza para el Progreso y Somos Perú).

Esta nueva coalición quedó confirmada en la cuenta de Facebook “Charlie presidente 2026”. Ahí se posteó una fotografía de Fernández y el candidato presidencial de Unido Perú, Charlie Carrasco. Además, en la descripción de la imagen se precisa el acuerdo. “Saludo también a mi gran amigo Arturo Fernández por su decisión firme y convicción de participar como candidato a la región de La Libertad por nuestro partido”, publicó.

Esto, incluso, fue confirmado por el exalcalde, que compartió la publicación en su cuenta “Arturo Fernández Oficial - Presidente 2026”. “Gracias por la invitación, estimado Charlie, candidato fundador del Partido Democrático Unido Perú”, posteó.

SE VA

Arturo Fernández también anunció que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya tramitó su renuncia a Un Camino Diferente. Recordó que se fue de esa agrupación por discrepancias con su hermana Rosario, candidata a la presidencia, y el dirigente Danilo Pinillos. “Yo no soy títere de este par de sujetos no políticos que se les dio la confianza y ambos me traicionaron”, indicó en Facebook.

Hay que indicar que, según el JNE, el exalcalde continúa siendo candidato a la vicepresidencia por un Camino Diferente, aunque él dijo que dejará de hacer campaña.

Tomás Alva, especialista en temas electorales, indicó que Fernández no puede renunciar a su postulación porque el plazo para ello venció el 11 de febrero.