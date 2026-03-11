La Cámara de Comercio de La Libertad convocó a una reunión interinstitucional con autoridades del sistema de seguridad y justicia con el objetivo de fortalecer el diálogo y la coordinación frente a la problemática de la inseguridad ciudadana en la región.

VER MÁS: Trujillo: Dirigente vecinal denuncia que miembros de una banda delictiva lo amenaza de muerte

El encuentro contó con la participación del presidente de la CCLL, Fernando Guerra Fernández; el arzobispo metropolitano de Trujillo, Mons. Gilberto Alfredo Vizcarra Mori; el jefe policial de la región La Libertad, Gral. Franco Moreno Panta; la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Dra. Cecilia Milagros León Velásquez; y el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Dr. Luis Gustavo Guillermo Bringas.

DIÁLOGO

Durante la reunión, el presidente del gremio empresarial destacó la importancia de promover espacios de diálogo entre las instituciones responsables del sistema de seguridad y justicia, ante la preocupación de la ciudadanía y el sector empresarial por el incremento de la inseguridad en la región.

Asimismo, subrayó que, si bien algunos indicadores han mostrado mejoras en los últimos meses, la percepción de inseguridad entre la población continúa siendo elevada, por lo que resulta fundamental fortalecer el trabajo articulado entre las autoridades y la sociedad civil.

DESAFÍOS

En el desarrollo del encuentro, los representantes de las instituciones participantes expusieron las principales dificultades que enfrentan en la lucha contra la delincuencia. Entre ellas se mencionaron limitaciones operativas, la necesidad de mejorar la calidad de los procedimientos policiales y la importancia de fortalecer la investigación fiscal para sustentar adecuadamente los casos ante el Poder Judicial y resoluciones judiciales céleres, firmes e independientes para sancionar la delincuencia y el crimen organizado de manera oportuna y eficaz.También se resaltó la necesidad de optimizar la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, a fin de evitar que problemas de carácter procedimental afecten el procesamiento de los casos vinculados a la criminalidad.

COORDINACIÓN

Las autoridades coincidieron en que resulta clave fortalecer el trabajo conjunto desde las primeras etapas de las investigaciones, integrando la experiencia operativa de la Policía con el sustento jurídico del Ministerio Público, lo que permitirá consolidar casos más sólidos y mejorar los resultados en la lucha contra la delincuencia.

COMPROMISOS

Finalmente, los asistentes coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial, con la finalidad de alinear las estrategias para la lucha contra la criminalidad en favor de la ciudadanía.Entre las acciones conjuntas se identificaron oportunidades para desarrollar capacitaciones y reuniones técnicas coordinadas, así como mantener espacios periódicos de diálogo que permitan mejorar la articulación entre las instituciones y fortalecer la confianza de la población en las autoridades.