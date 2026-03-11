Tres presuntos integrantes de la presunta banda delincuencial “Los Cachacos del Choncho” fueron detenidos por los agentes de la División de Inteligencia Regional (Divreint) La Libertad y sus pares del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo.

Se trata de William Ortiz Marín (36), “Loco Deyvi”, Jeferson Marulanda Gómez (31), “Crespo”, ambos de nacionalidad colombiana, y el peruano Juan Garrido Mera (28), “Kalambrito”, quienes son acusados de perpetrar delitos de extorsión en la provincia de Trujillo.

ALLANAMIENTO

Tras seguirle los pasos, los agentes del orden confirmaron que los facinerosos se encontraban en una casa en el distrito de La Esperanza, presuntamente, planeando un nuevo golpe y, ante ello, decidieron intervenir.

Durante la intervención y registro en el inmueble se incautaron dos cartuchos de dinamita armados con fulminante y mecha lenta, además de un arma de fuego abastecida con cinco municiones.

Los detectivos informaron que los detenidos estarían vinculados a extorsiones contra comerciantes de la localidad.

Además, son investigados por su presunta participación en el homicidio de una joven ocurrido en febrero.

Los altos mandos de la Policía comentaron que este es el resultado del trabajo coordinado entre las unidades de Inteligencia y de investigación criminal.

Reafirmaron el compromiso institucional de proteger la seguridad ciudadana y neutralizar organizaciones delictivas que amenazan la tranquilidad pública.