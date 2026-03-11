Una pesadilla es la que vive el dirigente vecinal del distrito de Alto Trujillo, Jorge Sigüenza Quispe, pues miembros de una organización criminal lo amenaza de muerte. A través de videos los criminales le advierten que de negarse a pagar S/ 30 mil atentarán contra su vida y la de sus dos menores hijas.

Atemorizado por esta grave situación, Jorge Sigüenza realizó la denuncia en la comisaría de Alto Trujillo, pero luego el caso fue derivado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo, para que asuma las pesquisas del caso.

SOSPECHAS

De acuerdo a lo manifestado por el agraviado, las amenazas empezaron hace algunos días y presume que tienen relación a la denuncia por tráfico de terrenos que él hizo en el distrito de Alto Trujillo.

“Hay personas que están traficando terreno y eso lo he denunciado. Supongo que es por ese motivo que me amenazan”, recalcó el dirigente.

Los maleantes le enviaron un video en el que muestran armas de largo alcance y balas. " Si no nos copias y nos das un diálogo para llegar a una solución te meteremos una granada en tu casa. Si vas a los policías; ellos no te cuidarán las 24 horas. Si sigues así y no llegas a un arreglo mataremos a un familiar tuyo", le dicen los maleantes en el video.

Se presume que detrás de estas amenazas está la organización criminal “Los Compadres”. La Policía ya está siguiendo el rastro de esta pista.

“Yo no he hecho daño a nadie. No tengo empresas ni nada, solo me he dedicado a servir a mis vecinos en Alto Trujillo”, recalcó el dirigente vecinal que tiene vínculo con el partido político Alianza para el Progreso (APP).

