A fin de evitar una emergencia sanitaria generada por la acumulación de residuos sólidos en diversos sectores de la provincia de Chepén, la gobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel, dispuso el apoyo inmediato con maquinaria para ejecutar labores de limpieza y recojo de basura, con el objetivo de evitar la proliferación de focos infecciosos, especialmente ante la presencia de lluvias que podrían agravar la situación sanitaria.

Tras la disposición de la autoridad regional, se movilizó un cargador frontal y dos volquetes para intervenir en los puntos más críticos de la ciudad.“Por disposición de la gobernadora, se desplegó maquinaria pesada para realizar la limpieza y atender las zonas con mayor acumulación de residuos.

Estas acciones buscan proteger la salud de la población y prevenir la aparición de enfermedades causadas por la acumulación de basura”, expresó Frank Sánchez, gerente regional del Ambiente.Entre los principales puntos intervenidos se encuentran la urbanización Los Pinos, la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, la calle Lima, la calle La Ribera y los exteriores del Estadio Municipal de Chepén.

En total, se logró retirar más de 50 toneladas de residuos sólidos, que representaban un serio riesgo para la población.Las labores se realizaron en coordinación con la Municipalidad Provincial de Chepén. El burgomaestre, Julio Correa, agradeció el apoyo brindado por el Gobierno Regional y destacó la preocupación de las autoridades regionales por la salud pública.

Asimismo, informó que se continuarán realizando intervenciones en otros sectores de la provincia.Estas acciones se ejecutan en el marco de una emergencia sanitaria que requiere el esfuerzo conjunto de las autoridades y la ciudadanía, con el fin de mantener limpia la provincia y evitar que las lluvias generen nuevos focos de infección.