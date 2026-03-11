Según la Policía, exigía S/ 30 mil a un ciudadano emprendedor para no atentar contra su vida.
Según la Policía, exigía S/ 30 mil a un ciudadano emprendedor para no atentar contra su vida.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo detuvieron al presunto cabecilla de la banda delictiva “Los Tarjeros de la Extorsión”.

VER MÁS:

Tras reunir evidencias contra César Santos Castro, alias “Jota” o “Cesarín”, el Poder Judicial ordenó su detención preliminar.

De acuerdo a la Policía, este hombre exigía S/ 30 mil a un ciudadano para no atentar contra su vida. Después de seguirlo de cerca lo arrestaron.

Una vez detenido, el facineroso fue puesto a disposición del Ministerio Público que solicitó nueve meses de prisión preventiva en el penal El Milagro, en Trujillo.

TE PUEDE INTERESAR:

TAGS RELACIONADOS