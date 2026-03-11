Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo detuvieron al presunto cabecilla de la banda delictiva “Los Tarjeros de la Extorsión”.
Tras reunir evidencias contra César Santos Castro, alias “Jota” o “Cesarín”, el Poder Judicial ordenó su detención preliminar.
De acuerdo a la Policía, este hombre exigía S/ 30 mil a un ciudadano para no atentar contra su vida. Después de seguirlo de cerca lo arrestaron.
Una vez detenido, el facineroso fue puesto a disposición del Ministerio Público que solicitó nueve meses de prisión preventiva en el penal El Milagro, en Trujillo.
