Uno de “los más buscados” y por quien se ofrecía la suma de 20 mil soles fue capturado en la provincia de Trujillo. Se trata de José Luis Luna Victoria Paz, de 29 años, quien registraba una requisitoria por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir.
El mencionado fue intervenido por el Grupo Terna Trujillo la tarde del último lunes cuando llegó desde Chile con destino a la ciudad de Trujillo en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos, en el distrito de Huanchaco.
Luna Victoria Paz estaba solicitado por el 3° Juzgado Penal Colegiado de Trujillo. Luego, se le puso a disposición de la autoridad judicial competente.
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