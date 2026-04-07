Martín Namay Valderrama oficializó su postulación al Gobierno Regional La Libertad, por las filas de Alianza para el Progreso (APP).

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El elegido

Namay, actual responsable político de APP, aseguró que su postulación se dará tras obtener el respaldo de su líder, César Acuña Peralta, así como de los dirigentes de las 12 provincias liberteñas.

“Hemos presentado oficialmente al comité electoral del partido nuestra precandidatura al gobierno regional para participar de las elecciones primarias, conforme al cronograma electoral”, aseguró.

El alfil apepista para las elecciones de octubre fue alcalde y tres veces regidor del municipio de La Esperanza, entre 2007 y 2022. Además, fue gerente general de la comuna de Huanchaco y del Gobierno Regional La Libertad.