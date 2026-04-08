El candidato presidencial del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont Cassinelli, quien parece estar en una posición expectante de cara a una segunda vuelta electoral, arrastra una de las controversias más graves vinculadas a su trayectoria empresarial: el caso de los miles de accionistas de RBC que invirtieron en su proyecto televisivo y nunca recuperaron su dinero.

Caso

El exalcalde de Lima, Ricardo Belmont Cassinelli, propietario de la Red Bicolor de Comunicaciones, RBC Televisión, edificó su proyecto mediático sobre una iniciativa que tomó forma desde la década de 1960, pero se consolidó en los años 80.

En 1986, Belmont lanzó una agresiva campaña para que la ciudadanía financiara la expansión del canal mediante la compra de acciones.

Más de 70 mil peruanos respondieron al llamado del denominado “Canal del Pueblo”. Sin embargo, décadas después, ninguno de ellos habría recibido las ganancias prometidas y tampoco recuperaron el dinero invertido.

Belmont habría recaudado al menos 2 millones de dólares mediante la venta de acciones, según estimaciones, aunque un reportaje de Cuarto Poder emitido, 2003, refirió que el monto podría ascender a 5 millones.

Años después, en 2022, la controversia se agudizó cuando trascendió que Ricardo Belmont Vallarino, “Ricky”, hijo del exalcalde de Lima, promovía la venta del canal.

Esta se frustró –por un momento– luego de que la titularidad de las acciones regresara a manos de Belmont Cassinelli. Sin embargo, Corporación Universal, de la familia Capuñay, terminó por adquirir el canal.

A la deriva

Más de tres décadas después, cerca de 56 mil afectados están agrupados en la Asociación de Accionistas de RBC, sin lograr recuperar el dinero que invirtieron en el proyecto.

Frente a esto, el hoy candidato presidencial sostiene que su empresa fue víctima de persecución durante el gobierno de Alberto Fujimori y remarca que el caso nunca llegó a instancia judicial.

Sin embargo, miles de peruanos no recibieron nada tras invertir en su canal.