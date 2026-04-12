El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, formalizó una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, en el marco de los problemas registrados durante la jornada electoral del domingo 12 de abril. La acción legal fue presentada a través de la mesa de partes virtual del Ministerio Público y tiene como base las demoras en la instalación de mesas de sufragio en varios distritos de Lima Metropolitana.

El documento ingresó al sistema del Ministerio Público a las 13:53 horas y fue suscrito por el abogado Wilber Medina Barcena en representación del candidato. En él se formulan cargos por omisión de funciones y permanente estado de flagrancia contra el titular de la ONPE.

¿Qué se solicita en la denuncia?

La denuncia incluye dos pedidos concretos dirigidos a las autoridades judiciales. El primero es la intervención inmediata de la Fiscalía de la Nación, y el segundo es la detención del funcionario señalado como responsable de las irregularidades en la organización del proceso electoral.

El texto del documento hace referencia a la protección del derecho ciudadano como fundamento de la acción legal. López Aliaga, señaló a través de su escrito que la medida busca “salvaguardar el ejercicio efectivo del derecho fundamental al sufragio” frente a las incidencias ocurridas durante la jornada.

Adicionalmente, el candidato presidencial dejó abierta la posibilidad de extender el alcance de la denuncia. Según consta en el documento, el líder de Renovación Popular se reservó el derecho de ampliar la acusación contra otras personas que pudieran ser identificadas en el transcurso de las investigaciones.