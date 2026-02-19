El congresista José María Balcázar Zelada, integrante de la bancada Perú Libre, fue elegido presidente del Congreso de la República y asumirá la Presidencia de la República de manera interina.

La votación realizó este miércoles 18 de febrero desde las 18:00 horas, luego de la censura de José Jerí, lo que dejó vacante el cargo que ejercía por sucesión constitucional.

En la primera vuelta, el resultado del conteo fue el siguiente: Héctor Acuña obtuvo 13 votos; María del Carmen Alva, 43; Edgar Reymundo, 7; y José María Balcázar Zelada, 46. Además, se registró 1 voto en blanco y 7 nulos.

Al no alcanzar ninguno la mayoría requerida, Balcázar y Alva, quienes obtuvieron las más altas votaciones, pasaron a una segunda vuelta para definir quién asumirá la presidencia del Congreso.

En esta segunda vuelta el ganador fue José María Balcázar con 60 votos.

Sucesión constitucional y encargo presidencial

Con su elección al frente del Parlamento, Balcázar asume automáticamente la jefatura del Estado conforme al orden de sucesión establecido en la Constitución.

Su gestión tendrá carácter transitorio y se extenderá hasta el 12 de abril, fecha prevista para las elecciones generales.

El nuevo mandatario interino deberá garantizar la continuidad institucional y el desarrollo del proceso electoral en un contexto de fragmentación política.

Trayectoria y antecedentes

Balcázar representa a la región Lambayeque y llegó al Congreso en 2021 bajo la bandera de Perú Libre, partido vinculado al liderazgo de Vladimir Cerrón y al entonces presidente Pedro Castillo.

Es exmagistrado y se desempeñó como vocal supremo provisional en la Corte Suprema. En 2011, el entonces Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificarlo en el cargo tras un proceso de evaluación.

Durante el periodo legislativo ha sido miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión de Educación.

Cuestionamientos vigentes

El ahora presidente interino enfrenta investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y una denuncia constitucional vinculada al caso de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Además, fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque por presunta apropiación de fondos, según registros institucionales.

En el ámbito político, ha sido uno de los congresistas que defendió públicamente al expresidente Pedro Castillo durante las investigaciones en su contra.

Primeras declaraciones

Tras su elección, Balcázar sostuvo que el país necesita un “punto de quiebre” para recuperar la estabilidad y aseguró que impulsará consensos en el Congreso.

“Soy un hombre de consenso y buscaré garantizar elecciones transparentes”, manifestó ante la prensa.

Su gestión se desarrollará en un periodo de transición de 54 días, con el reto de conducir el Ejecutivo hasta la elección de nuevas autoridades.