El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de organismos especializados en debates para avanzar en la organización del debate presidencial.

El evento reunirá a los 36 candidatos presidenciales en dos grandes jornadas que se desarrollarán en seis fechas entre marzo y abril.

Coordinación técnica internacional

La planificación del debate comenzó con una reunión entre el titular del JNE y directivos del Instituto Nacional Demócrata: Francisco Herrera y Matt Dippel, así como con el representante de Debates International, Rubén Álvarez.

En este espacio se abordaron aspectos técnicos y propuestas para fortalecer el formato del debate, considerando el número histórico de organizaciones políticas participantes en el proceso electoral.

Fechas confirmadas del debate presidencial

El debate presidencial del JNE se desarrollará en dos bloques de jornadas.

Según anunció el director nacional de Educación del JNE, Carlos Vilela, la primera jornada se realizaría los días 23, 24 y 25 de marzo.

La segunda jornada está prevista para el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril.

El debate es considerado uno de los principales hitos del proceso electoral y busca promover el voto informado mediante la exposición de propuestas de los aspirantes a la Presidencia.