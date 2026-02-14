El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha desplegado una red de 21 módulos automatizados en Lima y diversas regiones del país para descentralizar la atención y reducir las largas esperas que tradicionalmente caracterizan los trámites de documentación de identidad. La iniciativa busca facilitar el acceso de los ciudadanos a servicios clave en la antesala de las elecciones generales del 12 de abril.

Karim Pardo, vocera de la entidad, confirmó en declaraciones a Canal N la cobertura nacional de estos dispositivos tecnológicos diseñados para modernizar la gestión de trámites documentarios sin necesidad de acudir a ventanillas convencionales.​

Ubicaciones estratégicas

En la capital, los ciudadanos pueden acceder a estos módulos en establecimientos comerciales de alto tráfico como Jockey Plaza, Open Plaza Angamos, Mall del Sur y Plaza Lima Sur. También se han instalado en sedes distritales de San Martín de Porres, Independencia, Jesús María, Barranca, Miraflores y Nicolás de Piérola, ampliando así la cobertura territorial.

A nivel nacional, la red de agentes automatizados incluye puntos en Megaplaza Chimbote y Megaplaza Ica, además de oficinas ubicadas en Chiclayo, Piura, Trujillo, Iquitos, Huancayo, Arequipa y Cusco. Los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) de Ventanilla y Callao complementan esta red descentralizada de atención.​

¿Qué trámites se pueden realizar?

Los agentes Reniec ofrecen múltiples servicios documentarios de manera autónoma. Los usuarios pueden gestionar copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio o defunción, así como duplicados del DNI con elección del lugar de recojo. También es posible realizar rectificación de estado civil, renovación de certificado digital y desbloqueo del PIN del documento electrónico.​

“La idea es que los ciudadanos tengan varias alternativas para realizar sus trámites: ventanillas, agentes Reniec y servicios virtuales”, explicó Pardo.

El procedimiento no generaría costos adicionales por atención presencial, a diferencia de las ventanillas tradicionales.​ Además presenta mayor ventaja al solicitar los documentos que tomarían un minuto y medio para ser entregados.

“El ciudadano obtiene un documento completamente válido, con QR y datos verificados”, precisó la funcionaria.

Seguridad biométrica y opciones de pago

La seguridad de los trámites está garantizada mediante validación biométrica por huella digital, lo que impide suplantaciones de identidad y asegura que solo el titular pueda realizar gestiones sobre sus documentos. Esta tecnología permite verificar la identidad del solicitante en tiempo real.​

Para facilitar las transacciones, los usuarios pueden pagar directamente en el agente Reniec utilizando billeteras digitales como Yape o Pagalo.pe, además de tarjetas bancarias. Esta diversificación de métodos de pago elimina la necesidad de contar con efectivo para realizar los trámites.​

A pesar de los esfuerzos de modernización, Reniec enfrenta un desafío considerable. La entidad procesa cerca de 900 mil trámites mensuales, pero persiste la preocupación por los más de 350 mil ciudadanos que mantienen su DNI vencido cada mes.​

“Nos inquietan los 109 mil ciudadanos identificados que tienen DNI amarillo y ya cumplieron 18 años; si no lo actualizan, no podrán votar”, advirtió Pardo.

Atención las 24 horas y recomendaciones

Para atender la demanda urgente, Reniec ha ampliado sus horarios de atención en puntos estratégicos. La agencia de Miraflores ubicada en la avenida Díaz Canseco opera las 24 horas del día, permitiendo que los ciudadanos gestionen sus documentos incluso durante la madrugada, una medida excepcional ante la proximidad de las elecciones.​

La vocera recomendó acudir en horarios de menor afluencia para evitar aglomeraciones.

“Hay menos público temprano en la mañana y a partir de las cuatro de la tarde”, señaló Pardo.

Los trámites que exigen presencialidad total, como aquellos que involucran menores de edad o casos especiales, continúan realizándose en ventanilla tradicional. Sin embargo, la red de agentes automatizados representa una alternativa eficiente para la mayoría de ciudadanos que necesitan mantener sus documentos en regla antes de participar en las elecciones generales del 12 de abril.