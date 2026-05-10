El cuerpo sin vida de una mujer fue recuperado este sábado de las aguas del río Sabandía, en el distrito del mismo nombre, luego de que vecinos de la zona reportaran la presencia de un cadáver atrapado entre el cauce. Personal policial y peritos llegaron hasta el lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Las primeras evaluaciones señalan que la víctima tendría entre 35 y 40 años. Al momento del hallazgo llevaba puesto un pantalón deportivo negro y zapatillas del mismo color con detalles blancos. Debido al avanzado estado de descomposición, se presume que el cadáver permaneció hasta 10 días en el río antes de ser encontrado.

Fuentes policiales indicaron que el cuerpo presentaba golpes superficiales y lesiones visibles en extremidades, aunque todavía no se ha determinado si estas fueron ocasionadas por el arrastre del agua o por algún otro hecho previo a la muerte.

El operativo de rescate tomó varias horas debido a las condiciones del terreno y al difícil acceso hacia la zona donde quedó el cadáver. Tras ser extraído del río, los agentes y el personal del Ministerio Público continuaron con el levantamiento de información para tratar de identificar a la mujer.

El cadáver fue trasladado posteriormente a la Morgue Central de Arequipa, donde se le practicará la necropsia de ley. Las diligencias permitirán establecer su identidad y determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el deceso.