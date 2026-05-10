Gian Paúl Mendoza Ccora, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata, dictó una medida de 7 meses de prisión preventiva para Gabriel Aguirre Cáceres por la comisión del delito de homicidio culposo en contra del reportero gráfico Heiner Aparicio, acontecido la noche del 5 de mayo.

El Ministerio Público, a través del fiscal Richard López Torres, solicitó una prisión preventiva de 9 meses; sin embargo, esto fue desestimado por el juez, quien justificó la inexistencia de arraigo familiar, domiciliario y laboral por parte de Aguirre Cáceres. Respecto a la prognosis de pena, la Fiscalía solicitará una pena de 6 años y 1 mes por la muerte del reportero gráfico.

Cabe recordar que Aguirre Cáceres atropelló a dos periodistas la noche del 5 de mayo, causando la muerte de Heiner Aparicio y heridas de consideración en José Mamani, y posteriormente se dio a la fuga, entregándose recién al día siguiente en la comisaría de Juan de Dios Colca Apaza, donde incluso admitió haber estado bajo los efectos del alcohol.

En los alegatos, el representante de la Fiscalía señaló que el chofer solo contaba con una licencia para manejar motos, mas no vehículos de cuatro ruedas.

Al momento de tomar la palabra, el investigado pidió perdón a los deudos del reportero gráfico: “Pido perdón a las familias. Si me voy preso no podré resarcir el daño; estando fuera puedo hacer muchas cosas”, señaló desde la sala de Diligencias Judiciales.

Tras emitirse la resolución, Kasandra Condori Villanueva, de Defensa Pública asignada a Gabriel Aguirre, interpuso una apelación en contra de esta medida, la cual será evaluada en los próximos días.