Agentes de la Policía desarticularon la banda “Los Terribles de Ampaca - Uchumayo” y detuvieron a 15 personas en flagrancia por el delito de usurpación agravada en el distrito de Uchumayo.

La operación policial se ejecutó el 7 de mayo en el inmueble ubicado en la asociación Pampa La Estrella, sección K, lote 1302, tras la denuncia interpuesta por el propietario Waldir Jimmy Q. H. (36), quien alertó que un grupo de personas había irrumpido en su predio portando armas de fuego y amenazando a sus cuidantes con el objetivo de desalojarlos.

Con autorización del propietario, efectivos de la Divincri ingresaron al inmueble y encontraron a las 15 personas realizando trabajos de construcción con material prefabricado, usando palas, picos, barretas y puntuales.

Todos fueron detenidos en flagrancia y la situación fue comunicada a la fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa.

Durante el operativo, se incautaron 12 celulares, además de 2500 soles en efectivo.

Entre los detenidos: Demetrio E. C. (63), Percy C. Q. (30), Fidel O. P. (47), Cesar M. M. (49), Washington C. Z. (37), Leocadio L. H. (49), Ramiro F. S. (22), Wilson A. H. (36), Julio C. Q. (37), Roxana T. P. (51), Pascual M. M. (33), Miguel F. R. (32), Valerio P. H. (59), Dora M. T. (47), Elías C. Ch. (27).